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Протесты в Грузии ,   Сделано для агрегаторов 
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Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России певицу Нино Катамадзе

Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе поддержал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений на территории России на фоне нового российско-грузинского конфликта. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Я выражаю полную поддержку ее решению», — сказал он.

Нино Катамадзе объявила о том, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом, 30 июня. По ее словам, 20 июня (день начала протестов в Грузии) был самым тяжелым днем в ее жизни, а концерт, который она дала 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве, был самым тяжелым выступлением за карьеру.

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«Я сказала это на концерте и хочу сказать вам — это было последнее мое выступление в России!» — написала Катамадзе он в Facebook.

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Вахтанг Кикабидзе отказался выступать в России после войны в Южной Осетии, в след за которой Москва признала независимость этой республики и Абхазии. Кроме того, он отказался от врученного российским президентом ордена Дружбы народов.

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Отношения между Грузией и Россией обострились после инцидента в грузинском парламенте, когда в кресло спикера сел депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Это произошло в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой является Гаврилов. Вслед за этим в стране начались протесты. Митингующие потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, проведения досрочных выборов, а также увольнения ряда высокопоставленных чиновников.

На фоне сложившейся ситуации российский президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года летать в Грузию.

Теги: Нино Катамадзе, Вахтанг Кикабидзе, выступления
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