Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России певицу Нино Катамадзе

Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе поддержал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений на территории России на фоне нового российско-грузинского конфликта. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Я выражаю полную поддержку ее решению», — сказал он.

Нино Катамадзе объявила о том, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом, 30 июня. По ее словам, 20 июня (день начала протестов в Грузии) был самым тяжелым днем в ее жизни, а концерт, который она дала 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве, был самым тяжелым выступлением за карьеру.

«Я сказала это на концерте и хочу сказать вам — это было последнее мое выступление в России!» — написала Катамадзе он в Facebook.