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СМИ сообщили о полном развертывании российских С-300 в Сирии

Зенитная ракетная система С-300, которую Россия передала Сирии, окончательно развернута и полностью готова к использованию, сообщает израильское издание The Times of Israel со ссылкой на данные израильской компании по анализу спутниковых снимков ImageSat International.

Спутниковое изображение, опубликованное 30 июня, показывает, что установлена и готова к использованию последняя четвертая ракетная пусковая установка. До этого момента сообщалось, что только три из четырех ракетных пусковых установок были полностью установлены на базе Масъяф на северо-западе Сирии. Тогда аналитическая компания ImageSat сообщала, что четвертая установка могла быть неисправной или недействующей изначально.

Готовность противовоздушной обороны Сирии указывает на угрозу способности Израиля наносить авиаудары по иранским и проиранским силам в стране, утверждает издание. Ранее Times of Israel со ссылкой на доклад военного ведомства писала, что Израиль готов уничтожить С-300, если она будет использована против израильских самолетов, несмотря на потенциальный удар со стороны России.

Россия начала поставки комплексов С-300 сирийским военным после того, как 17 сентября над Средиземным морем был сбит российский Ил-20, в результате чего 15 военнослужащих погибли. Российский борт попал под дружественный огонь со стороны сирийских ПВО, отражавших нападение израильских ВВС. Позднее озабоченность из-за этого выражал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он заявлял, что поставки передовых систем вооружения «безответственным игрокам» повышают риски в ближневосточном регионе.

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Теги: С-300, зенитная ракетная система, ПВО
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