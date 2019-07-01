Чиновники допустили российское происхождение у упавшей на Кипре ракеты

В контролируемой Турцией части Кипра произошли взрывы, предположительно, в результате падения ракеты, сообщили чиновники частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра.

Лидер кипрских турок Мустафа Акынджи связывает взрыв с военными операциями на Ближнем Востоке. «Очевидно, что речь идет о том, что исходило не с нашей территории», — отметил он. Акынджи также не исключил, что ракета могла быть российской, однако, чтобы это точно определить, необходимо больше информации, передает Yenicag.

Министр иностранных дел непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Кудрет Озерсай, как передает Haberci, заявил, что, согласно первым оценкам, на севере Кипра взорвалась российская ракета сирийской ПВО, активированная из-за обстрела. По его словам, найденные части свидетельствуют о том, что ракета взорвалась в воздухе.

Взрыв произошел около часа ночи в 20 км от столицы Кипра Никосии, после него начался пожар. В результате никто не пострадал. Очевидцы говорили, что взрыв произошел в воздухе.