Чиновники допустили российское происхождение у упавшей на Кипре ракеты

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,17 -0,07 EUR Бирж. 71,54 -0,30 Brent 66,60 -0,12% USD Нал. 63,59 62,71 EUR Нал. 72,02 71,10 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1322 -0,0043 BTC/USD Бирж. 11 107,31 +362,31 IMOEX 2 797,16 +1,13% RTSI 1 394,68 +1,03% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Яндекс ₽2 884,41 (+18,67%) прогноз HSBC к 22.04.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Яндекс ₽2 884,41 (+18,67%) прогноз HSBC к 22.04.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 28 июн, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 28 июн, 12:48
Титов назвал статью УК по делу «Рольфа» типичной для российского бизнеса Бизнес, 12:57 По следам модных недель: что покупать прямо сейчас Стиль, 12:53 Кузбасская топливная компания решила не платить дивиденды за 2018 год Бизнес, 12:52 Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ Политика, 12:50 В СК передали просьбу возобновить расследование гибели группы Дятлова Общество, 12:48 Бизнес победителей: здоровый перекус в любое время РБК и ВТБ, 12:44 Как устроено самое эффективное орудие Трампа в борьбе с Китаем Quote, 12:41 Между банком и покупателем: две главные проблемы российских застройщиков Недвижимость, 12:27 В России отзовут более 2 тыс. автомобилей Porsche Panamera Общество, 12:26 1 млн транзакций в Ethereum и делистинг Bittrex: обзор криптовалют Крипто, 12:18 СМИ сообщили о семи погибших при наводнении в Иркутской области Общество, 12:17 Как запустить готовый магазин настольных игр с налаженной схемой работы Партнерский материал, 12:15 Чиновники допустили российское происхождение у упавшей на Кипре ракеты Политика, 12:14 В администрации Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе Политика, 12:06
Политика ,  
0 
Чиновники допустили российское происхождение у упавшей на Кипре ракеты

В контролируемой Турцией части Кипра произошли взрывы, предположительно, в результате падения ракеты, сообщили чиновники частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра.

Лидер кипрских турок Мустафа Акынджи связывает взрыв с военными операциями на Ближнем Востоке. «Очевидно, что речь идет о том, что исходило не с нашей территории», — отметил он. Акынджи также не исключил, что ракета могла быть российской, однако, чтобы это точно определить, необходимо больше информации, передает Yenicag.

Министр иностранных дел непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Кудрет Озерсай, как передает Haberci, заявил, что, согласно первым оценкам, на севере Кипра взорвалась российская ракета сирийской ПВО, активированная из-за обстрела. По его словам, найденные части свидетельствуют о том, что ракета взорвалась в воздухе.

Взрыв произошел около часа ночи в 20 км от столицы Кипра Никосии, после него начался пожар. В результате никто не пострадал. Очевидцы говорили, что взрыв произошел в воздухе.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что израильские самолеты атаковали окрестности Дамаска и города Хомс, ракеты были сбиты сирийскими средствами ПВО. По утверждению сирийской стороны, погибли четыре мирных жителя, еще 21 пострадал.

Турецкие войска вторглись на Кипр в 1974 году и под предлогом защиты турок-киприотов заняли северную часть острова. В 1983 году турецкая часть острова провозгласила себя Турецкой Республикой Северного Кипра, страну признает только Анкара.

Теги: Кипр, ракета
Материалы по теме
В Сирии опубликовали видео ракетного обстрела Дамаска
Политика
Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter