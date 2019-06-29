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BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
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Саммит G20 в Осаке ,  
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Новак назвал ключевой фактор для обеспечения стабильности нефтяного рынка

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия подтвердили свою ориентацию на обеспечение стабильности на мировом рынке нефти. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

По словам министра, это следует из итогов переговоров российского президента Владимира Путина и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Новак добавил, что они также подтверждают высокую степень взаимопонимания между странами.

«При текущем уровне неопределенности на мировом рынке скоординированные действия производителей нефти по обеспечению последовательных и достаточных поставок нефти на рынок являются ключевым фактором для обеспечения стабильности рынка», — заявил глава Минэнерго.

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Встреча президента России и наследного принца Саудовской Аравии прошла 29 июня на полях саммита G20 в Осаке. Путин выразил надежду, что осенью посетит Саудовскую Аравию. Он также заявил, что благодаря усилиям королевства совместная работа на мировых энергетических рынках развивается и приносит положительные результаты.

Теги: Минэнерго, Александр Новак, Владимир Путин, Саудовская Аравия
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