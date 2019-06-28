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Нефтяники заявили об обещании кабмина прекратить заморозку цен на бензин

Правительство не будет продлевать заморозку цен на второе полугодие 2019 года, заявил глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов на годовом собрании акционеров компании, передает ТАСС. По его словам, кабмин дал такое обещание нефтяным компаниям на совещании с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака.

Решение не продлевать заморозку может быть принято из-за существующего механизма демпфера, отметил Богданов. Он также сообщил, что «Сургутнефтегаз» из-за усложнения налогообложения нарастил штат сотрудников, которые «просчитывают эффект демпфера».

Совещание прошло 17 июня. Как ранее сообщали источники «Ведомостей», на нем стороны устно договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и АЗС не будет превышать инфляцию.

Нефтяные компании договорились с правительством о заморозке розничных цен на топливо в конце 2018 года, после резкого подорожания бензина. Соглашение, завершившееся 31 марта, затем продлили до 1 июля.

Бизнес
Нефтяники согласились на заморозку цен на бензин до лета

Как отмечал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, в предыдущий период действия договоренностей розничные цены на топливо росли медленнее, чем инфляция, запасы дизеля по сравнению с 2018 годом выросли на 30%, а бензина — на 10%.

В начале июня Козак говорил, что не видит предпосылок к продлению соглашения о заморозке цен. При этом глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов не исключал, что договоренности между правительством и нефтяными компаниями могут продлить.

Теги: «Сургутнефтегаз», заморозка цен, бензин, нефтяники
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