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Бензин начал дорожать после отмены соглашения нефтяников с правительством
После окончания действия соглашения правительства с нефтяниками цены на бензин и дизельное топливо в Москве выросли на 8–10 коп. на литр к уровню прошлой недели. В среднем по России рост цен составил 4–6 коп.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По данным Московской топливной ассоциации, которая мониторит цены на АЗС десяти крупнейших нефтяных компаний и в независимых сетях, 1 июля цены на дизельное топливо и бензин выросли на 1–14 коп. на литр по сравнению с показателями прошлой недели.

Цены подняли «дочка» ЛУКОЙЛа «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», «Газпромнефть-Центр», Shell и «Транс-АЗС». Больше всех выросла средневзвешенная цена на дизельное топливо у «Транс-АЗС»: на 64 коп. к уровню прошлой недели, до 45,67 руб. за литр. Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в этой сети выросли на 1–3 коп., до 42,55 и 46,19 руб. за литр соответственно. Структура ЛУКОЙЛа подняла цены на столичных АЗС на 10 коп. за литр дизельного топлива и бензина АИ-92 и АИ-95, до 46,27, 43,93 и 47,97 руб. за литр соответственно. Shell и «Газпром-нефть» увеличили стоимость отдельных видов нефтепродуктов на 1–2 коп.: на заправках «Газпром-нефти» повысилась цена только на дизель — на 1 коп. (до 45,1 руб. за литр), на Shell — на 2 коп. за литр бензина АИ-92, до 42,57 руб., и на 5 коп. за литр АИ-95, до 46,69 руб.

Средние розничные цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в целом по России с 24 по 28 июня 2019 года выросли на 4 коп. и 6 коп. соответственно и составили 42,39 руб. и 45,57 руб. за литр, следует из данных Thomson Reuters Kortes. Дизельное топливо подорожало на 3 коп., до 46,55 руб. за литр.

Правительство не будет продлевать заморозку цен, действовавшую до конца июня, на второе полугодие 2019 года, заявил гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов на годовом собрании акционеров компании в пятницу, 28 июня. По его словам, кабинет министров пообещал это нефтяным компаниям на совещании с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака.

На совещании в понедельник, 1 июля, премьер Дмитрий Медведев заявил о необходимости следить за ценами на топливо после прекращения действия соглашения правительства с нефтяниками о заморозке, которое действовало до 30 июня. «Обратный акциз, демпфер, цена отсечения — никто не понимает, что это такое, а людям важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах. Поэтому, Дмитрий Николаевич, нужно следить за тем, что происходит», — сказал он, обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему ТЭК (цитата по ТАСС). «Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить кому-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится. Придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали», — предупредил Медведев.

В свою очередь, Козак отметил, что речь не идет об отказе правительства с 1 июля от сдерживания роста цен на моторное топливо. «Это не так, вместо соглашений будет работать экономический механизм, предусмотренный законом, и есть уверенность, что нам удастся выдержать те параметры, которые намечены на долгосрочный период», — сказал вице-премьер.

В ноябре 2018 года правительство заключило с нефтяниками соглашения о заморозке цен на бензин и дизтопливо на заправках до конца 2018 года. В соответствии с этими соглашениями с начала 2019 года компании могли увеличивать цены на АЗС лишь на 1,8% из-за роста НДС с 18 до 20%, а с 1 февраля в пределах инфляции — 4,7–5,2% на конец год (прогноз ЦБ). В конце марта 2019 года правительство и нефтяники продлили соглашения еще на три месяца — до 1 июля.

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста стоимости автомобильного топлива после окончания действия соглашения, говорил 25 июня журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. «Стоимость топлива на внутреннем рынке меняется в зависимости от уровня инфляции, иногда опережая или отставая от нее», — указывал он.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: бензин, дизель, цены на бензин
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