Секретарь СНБО назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк заявил, что возможность встречи украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным реальна. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

«Конечно», — ответил он на вопрос о реальности встречи президентов России и Украины.

В то же время он отметил, что если сравнивать опыт Путина на должности главы государства и «тотальный контроль» в России с началом знакомства Зеленского с системой власти на Украине и его приверженностью демократии, то «с этой точки зрения встреча, может быть, нецелесообразна».

При этом Данилюк отметил, что в реальности ситуация сложнее — переговоры происходят в «конкретный момент времени» и позиции формируются исходя из возможностей и интересов двух стран на этот самый момент.