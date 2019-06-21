Депутат Рады заявил о подготовке встречи Зеленского и Путина

Народный депутат Михаил Поплавский заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным готовится. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина». Москва и Киев официально не сообщали о подготовке к встрече лидеров двух стран.

«По моей информации, команда готовится, потому что выезжать нужно с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно», — сказал он и добавил, что сторонам нужно проработать предложения и согласовать дипломатические каналы, а уже потом президенты примут уже согласованные решение.

Москва и Киев официально не сообщали о каких-либо контактах Путина с Зеленским после того, как последний стал президентом Украины. В Кремле говорили, что Путин занимает выжидательную позицию, а сам президент России утверждал, что не отказывался от контактов с Зеленским, хотя и не получал таких предложений.

В интервью немецкому Bild Зеленский заявил, что на первой встрече с Путиным сказал бы ему, что «Донбасс и Крым — это Украина». Путин всегда начинает общение с правильных фраз и поступит также в случае разговора с Зеленским, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.