Кремль пообещал «правильную фразу» в ответ на реплику Зеленского Путину

Ранее президент Украины заявил, что при встрече с Владимиром Путиным первым делом укажет ему на принадлежность Донбасса и Крыма. В Кремле посоветовали ему обсудить вопрос Донбасса с жителями самого региона, а не с Путиным

Последствия обстрела поселка в Донецкой области (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

В Кремле видели заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, с какой реплики он бы начал свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз», — сказал он.

По его словам, Путин будет придерживаться такого подхода и в случае переговоров с Зеленским.

«А что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а жителям Донбасса, они являются непосредственным собеседником. А по Крыму и особо говорить нечего», — добавил пресс-секретарь.

Он добавил, что в Кремле считают схожими позиции Зеленского и его предшественника Петра Порошенко по Донбассу и санкциям.