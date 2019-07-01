Титов назвал статью УК по делу «Рольфа» типичной для российского бизнеса

Статья, по которой следствие возбудило уголовное дело против основателя и одного из топ-менеджеров автодилера «Рольф», — типичная для многих российских компаний, передала РБК позицию бизнес-омбудсмена Бориса Титова его пресс-служба. Преследование руководства «Рольфа» он связал с борьбой государства с офшорами.

«Сделка, которая руководству «Рольфа» инкриминируется в качестве преступления, была характерна для очень многих российских компаний. Условия, созданные в 1990-е годы, привели к тому, что малый бизнес весь ушел в подполье, а крупный бизнес воспользовался возможностями офшоров. Они означали, во-первых, возможность снизить налогообложение (потому что в России тогда налоги доходили до 120% от прибыли), во-вторых, сохранить свои активы, потому что это совершенно иная форма защиты собственности», — рассказал Титов.

Следственный комитет возбудил дело против Петрова и топ-менеджеров «Рольфа» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Титов отметил, что практика увода капитала в офшоры «власть однозначно не устраивает», и спрогнозировал продолжение «линии на борьбу с офшорами». Он напомнил, что, с одной стороны, законодательство в этой сфере ужесточается, с другой — власть дает послабления бизнесу в виде возможности «амнистии капиталов». «Власть дала некий пряник в форме второго этапа амнистии капиталов. Как я понимаю, «Рольф» в амнистии участвовать не стал», — сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что в любом случае его аппарат будет изучать дело и даст ему правовую оценку.