Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет по иностранным делам Верховной рады порекомендовал приостановить работу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии. С таким предложением на заседании комитета выступил глава делегации Владимир Арьев, сообщает «Гордон». Трансляция заседания опубликована в Facebook парламента.

Арьев считает, что работа украинской делегации в ПАСЕ может возобновиться только тогда, когда Россия выполнит ряд условий. Среди них освобождение задержанных в Керченском проливе моряков, пленных в Донбассе, а также соблюдение прав крымских татар.

Члены комитета также попросили спикера парламента Андрея Парубия отозвать приглашение для наблюдателей от ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля. Украинскому МИДу комитет рекомендовал не поддерживать нового посла Совета Европы в Украине до проведения всех консультаций.

ПАСЕ в ночь на 25 июня провела голосование по поводу восстановления полномочий российской делегации. В результате представителям России вернули права и пригласили их участвовать во встречах ассамблеи, хотя и с ограничениями (там потребовали освобождения украинских моряков и выплат членских взносов). Позже эти ограничения отменили.