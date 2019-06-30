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В ПАСЕ внесут резолюцию от стран — противников возвращения России
Документ подготовят Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия. Ранее они выступили с совместным заявлением, в котором предупредили, что своим решением ПАСЕ дала «неверный сигнал» России
Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия, голосовавшие против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), подготовят проект совместной резолюции. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на маршала польского сената Станислава Карчевского.

Он рассказал, что представители этих стран были приглашены в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской унии. Все они во время встреч высказали желание подготовить совместную резолюцию, сообщил Карчевский.

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«Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией [решением восстановить в правах российскую делегацию]», — сказал маршал сената. Он уточнил, что во время этих празднеств в Люблине заняться подготовкой проекта резолюции будет трудно. «Мы договорились о проведении совместной встречи как можно скорее», — сказал политик, добавив, что обсуждение дальнейших совместных шагов состоится в ближайшее время. 

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Латвия опубликовала заявление 7 стран о «неверном сигнале» России в ПАСЕ

На этой неделе эти же семь стран приняли совместное заявление. В нем говорилось, что восстановление прав России в организации «является неверным сигналом стране, которая прибегала к вооруженной агрессии, отравлению людей, которая не соблюдает права человека в отношении собственных граждан и которая пытается не продвигать, а расшатывать демократию на территории Европы».

На этой неделе ПАСЕ прияла сразу два решения в отношении России. 25 июня российской делегации позволили возобновить работу в организации, а днем позже парламентарии отклонили поправки, которые предлагали ограничить права российских делегатов в ПАСЕ.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ПАСЕ
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