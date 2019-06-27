В Киеве пообещали не допускать российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

В Киеве пообещали не допускать российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Власти Украины не допустят присутствия российских наблюдателей от ПАСЕ до выборов в парламент страны. Об этом в эфире «5 канала» заявила вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Я подозреваю, что сейчас могут быть попытки направить нам от ПАСЕ наблюдателей с российскими паспортами», — сказала она и добавила: «Мы, очевидно, такого не примем».

Вице-премьер назвала это «четкой позицией» Киева. При этом она отметила, что представителям других стран Киев не будет запрещать следить за выборами.

25 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил отозвать приглашение Парламентской ассамблее Совета Европы на внеочередные выборы в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. По его словам, решение будет необходимо принять в том случае, если ПАСЕ подтвердит полномочия делегации от России.