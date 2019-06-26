ПАСЕ проголосовала против ограничения полномочий российской делегации

Если бы члены ассамблеи на голосовании приняли к резолюции хоть одну из поправок, вводящую ограничения, Россия покинула бы ассамблею, заявил он РБК за полчаса до начала голосования.
Сторонники введения ограничений настаивали: присутствие России в ПАСЕ не гарантирует соблюдения Россией прав своих граждан. «Российская проблема — это моральная проблема, — заявил один из противников восстановления России в правах литовский депутат Эгидиюс Варейкис. — Вы думаете, так решается проблема прав человека в Европе, с помощью кнопочек (имеются в виду кнопки для голосования. — РБК)?» «Я слышу, что нам нужна Россия, чтобы была представлена вся Европа. Совет Европы — это география, но моральные институты — это нечто другое, — продолжил он. — Мои дорогие русские друзья, будет ли больше прав у человека в Чечне, будут ли свободны украинские моряки, будут ли соблюдены права крымских татар, если Россия вернется в ПАСЕ? Если нет, то мы укрепляем совет не морально, а просто расширяем его географически».
«Я тщательно слушал выступающих и сделал записи по шести выступлениям — представителей России, — завершил дебаты автор резолюции британский депутат Роджер Гейл. — Я не услышал в них упоминания о нарушении морского права в отношении 24 моряков, упоминания о гибели боинга MH17, я не услышал упоминания ЛГБТИ в Чечне и других частях страны. Я не услышал о том, как расследуется убийство Бориса Немцова <...> Ни один из наших коллег не затронул эти вопросы по существу».
Гейл также заявил, что ПАСЕ продает свои принципы, только потому что у организации заканчиваются средства. Долг России перед ПАСЕ за два года неуплаты взносов составляет около €70 млн. Ранее Толстой заявил РБК, что, если полномочия делегации подтвердят, Россия внесет взнос за 2019 год. Источник в российской делегации в ПАСЕ сказал РБК, что Россия собирается выплатить и долг за два года неуплаты — постепенно или единоразовым платежом.
Представленная мониторинговым комитетом ПАСЕ резолюция не содержала конкретных предложений по санкциям — только призывы, однако в ней есть ссылки на другие резолюции, принятые в 2014–2015 годах, по которым в отношении России вводились ограничения на работу внутри ПАСЕ, рассказал за несколько часов до голосования РБК член мониторингового комитета, представитель Украины Сергей Соболев. Например, на резолюции 1990, 2034 и 2063.
То, что в представленной резолюции не было ограничений, подтвердил РБК и Толстой.
По словам Соболева, в ходе дискуссии в мониторинговом комитете предлагалось включить в резолюцию конкретные предложения по санкциям (запретить России участвовать в мониторинговых миссиях, в частности на Украине, запретить участвовать в качестве докладчиков в мониторинговом комитете, запретить быть представителями ПАСЕ в других организациях), однако эти предложения были отвергнуты.
Единственное, что на прошедшем голосовании не могло и не может больше быть оспорено, — право голоса России в ПАСЕ, заявил РБК другой украинский депутат Алексей Гончаренко и подтвердил Соболев.
Что предлагала резолюция
- выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990, 2034 и 2063 (речь в них идет, в частности, о возвращении Крыма и выполнении минских соглашений);
- вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи;
- освободить 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы России;
- немедленно выплатить все взносы, «причитающиеся в бюджет Совета Европы»;
- «безусловно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в крушении MH17 Malaysia Airlines»;
- «принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности, в Чеченской Республике»;
- «полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова».