ПАСЕ проголосовала против ограничения полномочий российской делегации

В ПАСЕ отклонили поправки, вводившие ограничения на восстановленные два дня назад права российской делегации. Россия впервые за пять лет может вернуться к работе в ассамблее

Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Парламентская ассамблея Совета Европы без поправок приняла резолюцию, которая позволит России вернуться к работе. «За» проголосовали 116 депутатов, «против» — 62, передает корреспондент РБК из Страсбурга.

До этого члены ассамблеи также проголосовали против 19 поправок к документу — всех, кроме одной технической.

Противники и сторонники принятия ограничений в отношении России использовали практически те же аргументы, что и на сессии в понедельник, когда ПАСЕ голосовала о восстановлении России в правах. Ключевой аргумент противников: будет очень трудно защищать россиян, если Россия покинет Совет Европы.

В ходе дебатов выступили и российские депутаты — впервые за последние пять лет. «Я буду говорить по-русски, потому что в этом зале многие даже не знают, как выглядят депутаты из России», — начал свою речь глава делегации в ПАСЕ Петр Толстой. Он отметил, что верховенство права — неотъемлемая ценность для России. По его словам, Россия готова участвовать в работе ассамблеи, но только на равных правах. Участие в работе ПАСЕ он охарактеризовал как «протянутую руку России Европе». «Если вы готовы принять эту руку и дальше обсуждать существенные проблемы вместе, мы здесь. Если вы отвергните эту руку, мы уйдем. Но никогда и ни у кого не возникнет права давать уроки России, потому что мы не ученики в школе, чтобы делать какие-то домашние задания», — сказал он.