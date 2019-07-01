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В Ростовской области три человека пострадали при столкновении «Газелей»

Два микроавтобуса «Газель» столкнулись в Ростовской области, сообщили РБК в отделе пропаганды управления ГИБДД МВД России по региону. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали.

Авария произошла на 904-м км автодороги М-4 «Дон» в Каменском районе, уточнил представитель управления. «Погиб пассажир 1982 года рождения, пострадали водитель и два пассажира — все они находились в одной из «Газелей», — рассказали в отделе пропаганды.

Портал Rostov.ru, в свою очередь, пишет о девяти пострадавших в аварии. Издание утверждает, что один из микроавтобусов был рейсовой маршруткой.

По предварительной информации, ни один из микроавтобусов не относился к машинам общественного транспорта, сказал в то же время РБК представитель ГИБДД.

В Подмосковье 19 июня на участке трассы М-4 «Дон» рейсовый автобус столкнулся с «Газелью». В результате пострадали семь человек.

Теги: Ростовская область, новости РБК, трасса «Дон»
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