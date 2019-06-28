Три человека пострадали в ДТП на трассе в Ленинградской области

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Ленинградской области

Три человека пострадали при столкновении автомобиля с фонарным столбом на трассе «Кола» в Ленинградской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

По данным ведомства, авария произошла 28 июня примерно в 04:00 утра на 28-м км автодороги «Кола» во Всеволожском районе. Водитель автомобиля съехал с дороги и врезался в фонарный столб.

В результате инцидента две женщины-пассажирки 48 и 20 лет были госпитализированы с тяжелыми травмами, состояние 27-летнего водителя не уточняется.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее, 19 июня, в Красносельском районе Санкт-Петербурга два автомобиля столкнулись с маршрутным автобусом. В результате ДТП пострадали четыре человека.