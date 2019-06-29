Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,24 +0,17 EUR Бирж. 71,84 +0,14 Brent 66,68 +0,73% USD Нал. 63,74 62,56 EUR Нал. 72,45 71,35 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1365 -0,0001 BTC/USD Бирж. 11 990,00 -364,00 IMOEX 2 765,85 -0,50% RTSI 1 380,52 -0,54% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 28 июн, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 28 июн, 12:48
Абэ анонсировал упрощение визового режима для российских бизнесменов Политика, 17:42 В торговом центре в Красноярском крае произошел пожар Общество, 17:35 Глушаков пообещал добиться выхода «Ахмата» в еврокубки Спорт, 17:29 Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии Общество, 17:25 Минобороны опровергло отказ от «нашей родной тушенки» Общество, 17:13 Ваша формула спокойствия: как привести нервы в порядок РБК Стиль и Altay Resort, 17:04 Теннисистка Каролина Плишкова выиграла третий титул в сезоне Спорт, 16:56 Абэ заявил о планах контактов Японии с Россией по мирному договору Политика, 16:43 Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове Общество, 16:24 Трамп пообещал разрешить компаниям из США торговать с Huawei Бизнес, 16:05 «Манчестер Юнайтед» приобрел футболиста молодежной сборной Англии Спорт, 15:59 Новак сообщил о «консолидированном решении» по продлению сделки ОПЕК+ Бизнес, 15:54 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 15:49 Гендиректор «Ахмата» назвал чушью сообщения о зарплате Глушакова в €1 млн Спорт, 15:39
Общество ,  
0 
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии

ДТП с участием легкового автомобиля и «КамАЗа» произошло в Калмыкии. В результате погибли пять человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным главка, авария произошла в субботу в Черноземельском районе на автодороге Артезиан — Комсомольский. В результате столкновения двух автомобилей произошло возгорание грузовика. Находившиеся в салоне легковушки пять человек погибли, двое из них — дети.

На место происшествия прибыла оперативная группа Черноземельского пожарно-спасательного гарнизона. Подробности аварии выясняются.

Теги: Калмыкия, ДТП, погибшие
Материалы по теме
Три человека пострадали в ДТП на трассе в Ленинградской области
Общество
В центре Екатеринбурга правительственная машина попала в ДТП
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter