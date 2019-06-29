Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии

Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии

ДТП с участием легкового автомобиля и «КамАЗа» произошло в Калмыкии. В результате погибли пять человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным главка, авария произошла в субботу в Черноземельском районе на автодороге Артезиан — Комсомольский. В результате столкновения двух автомобилей произошло возгорание грузовика. Находившиеся в салоне легковушки пять человек погибли, двое из них — дети.

На место происшествия прибыла оперативная группа Черноземельского пожарно-спасательного гарнизона. Подробности аварии выясняются.