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NVIDIA $205 (+34,07%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Общество ,  
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В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью»

В Подмосковье в районе деревни Тарычево произошла авария с участием двух транспортных средств. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Московской области.

По данным ведомства, ДТП произошло в 20:45 на 24-м км трассы М-4 Дон. Отмечается, что есть пострадавшие. В результате аварии движение в сторону области частично затруднено.

В пресс-службе подмосковного главка МВД ТАСС уточнили, что ДТП произошло на 25-м км трассы. По данным полиции, рейсовый автобус столкнулся с «Газелью». В результате пострадали семь человек, среди которых пять пассажиров автобуса и два водителя.

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В ГУ МВД добавили, что «Газель» совершила аварийную остановку в среднем ряду из-за неисправности. Автобус врезался в стоявший на дороге автомобиль.

Ранее в Санкт-Петербурге две машины столкнулись с маршруткой. В результате пострадали четыре человека. Среди раненых оказались водители двух автомобилей и пассажиры маршрутки, в том числе несовершеннолетний.

Теги: Подмосковье, ДТП, Автобус
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