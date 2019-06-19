В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью»

В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью»

В Подмосковье в районе деревни Тарычево произошла авария с участием двух транспортных средств. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Московской области.

По данным ведомства, ДТП произошло в 20:45 на 24-м км трассы М-4 Дон. Отмечается, что есть пострадавшие. В результате аварии движение в сторону области частично затруднено.

В пресс-службе подмосковного главка МВД ТАСС уточнили, что ДТП произошло на 25-м км трассы. По данным полиции, рейсовый автобус столкнулся с «Газелью». В результате пострадали семь человек, среди которых пять пассажиров автобуса и два водителя.

В ГУ МВД добавили, что «Газель» совершила аварийную остановку в среднем ряду из-за неисправности. Автобус врезался в стоявший на дороге автомобиль.