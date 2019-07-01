Посол потребовал наказать виновных в инциденте с россиянином в Косово

Россия будет добиваться расследования задержания в Косово сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова и наказания виновных в инциденте. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Послу задали вопрос о состоянии Краснощекова и продолжит ли он свою работу в миссии ООН в Косово после реабилитации.

«О его состоянии могу сказать лишь, что, слава богу, не случилось худшего. Мы будем добиваться расследования, наказания виновных, оказывать содействие, чтобы ситуация с дальнейшей работой нашего коллеги решалась в его интересах и при гарантировании личной безопасности», — ответил Боцан-Харченко.

Он также заметил, что Россию очень беспокоят попытки подорвать и ослабить присутствие миссии ООН в Косово (МООНК). «Здесь у нас позиция четкая — МООНК необходима на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и является основной международной структурой в Косово», — добавил посол.

Он уточнил, что обсуждения Косово должны регулярно осуществляться в Совете Безопасности ООН. «Спецсуд в Гааге должен, наконец, начать реально функционировать, чтобы перед лицом правосудия предстали фигуранты доклада депутата ПАСЕ Марти, вскрывшего в 2010 году чудовищные преступления косовоалбанских боевиков, включая незаконную торговлю человеческими органами», — сказал Боцан-Харченко.