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Бизнес ,  
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В Белом доме объяснили решение Трампа разрешить торговлю с Huawei

Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать свое оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei будет распространяться лишь на товары, производимые во многих других странах. Об этом сообщил в эфире телеканала Fox News экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

По его словам, министерство торговли США планирует выдать на широко распространенные товары дополнительные временные лицензии. «Например, производители микросхем в США продают продукцию, которая доступна и из других стран, и мы не думаем, что здесь есть (угроза — ред. РБК) национальной безопасности», — сказал Кудлоу.

Политика
Путин назвал санкции США против Huawei элементом сдерживания Китая

По его словам, Трамп ясно дал понять, что американские компании смогут вести торговлю с Huawei и поставлять услуги в том случае, если с национальной безопасностью не будет проблем. При этом, по словам советника Белого дома, Huawei останется в списке организаций, представляющих озабоченность, на которых распространяется серьезный экспортный контроль.

Ранее Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите G20 пообещал разрешить компаниям из США торговать с Huawei в том случае, если эти сделки не будут угрожать национальной безопасности страны. 

Бизнес
Минфин США допустил послабления для Huawei при успехе сделки с Китаем

В мае текущего года Минторг США внес в черный список компанию Huawei, а также 70 связанных с ней фирм из-за угрозы национальной безопасности.

В январе США обвинили Huawei в краже технологий и мошенничестве, связанном с нарушением антииранских санкций. Дело о коммерческой тайне началось в 2014 году, а сами события произошли в 2012-м. Тогда Huawei направила своих сотрудников в американскую T-Mobile, чтобы познакомиться с разработкой робота Tappy, имитирующего использование смартфонов.

В иске, который подала T-Mobile, говорилось, что работники китайской компании похитили отдельные элементы Tappy и использовали их для разработки, улучшения и устранения неполадок своего робота. В Huawei эти обвинения отвергли.

Теги: Белый дом, Huawei, Дональд Трамп
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