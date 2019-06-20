Путин назвал санкции США против Huawei элементом сдерживания Китая

Российский президент Владимир Путин назвал санкции США в отношении китайской компании Huawei элементом политики сдерживания Китая. Об этом он сказал во время прямой линии.

«Атака на Huawei — откуда она взялась и в чем смысл? Смысл только в одном — сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державы — США», — сказал Путин.

По словам главы государства, то же самое происходит в отношении России.

По словам президента, действия США демонстрируют, что в современном мире часто применяют нерыночные методы борьбы. «Huawei все восхищались, а потом — раз и прихлопнули. Поэтому нужно иметь в виду, что в современном мире, к сожалению, используются часто нерыночные методы конкурентной борьбы», — сказал он.