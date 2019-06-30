Трамп сообщил о встречах с диктаторами на саммите G20

Трамп сообщил о встречах с диктаторами на саммите G20

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встретился на саммите G20 в Осаке с лидерами большинства стран-участниц, среди которых были и диктаторы. Об этом он заявил, выступая на американской военной базе Осан в Южной Корее, трансляцию вел Guardian News.

«Я провел много времени, много дней в Японии. Там я встретился со всеми лидерами. Я общался с президентами, премьер-министрами и диктаторами», — сказал он.

При этом Трамп не уточнил, кого именно он подразумевал под «диктаторами».

Саммит G20 в Осаке прошел 28–29 июня. В рамках саммита Трамп провел, в частности, встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и турецким президентом Реджеп Тайипом Эрдоганом.