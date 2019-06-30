СМИ узнали о «потасовке» между журналистами КНДР и пресс-секретаря Трампа

СМИ узнали о «потасовке» между журналистами КНДР и пресс-секретаря Трампа

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм получила несколько ушибов в потасовке с журналистами из КНДР, пишет CNN в своей онлайн-трансляции с места встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

По данным телеканала, Гришэм пострадала во время «хаотичных эпизодов», когда пресс-пул Белого дома и репортеры из Северной Кореи «проталкивались» в помещение, где позднее прошли переговоры Трампа и Ким Чен Ына. Источник CNN с места событий добавил, что Гришэм вступила в «полноценную потасовку» с северокорейцами и получила несколько ушибов. Как уточняет CNN, позднее пресс-секретарь Белого дома направляла репортеров к выходу из здания, где проходила встреча лидеров двух стран.

Трамп, Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 30 июня провели в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея первую в истории трехстороннюю встречу лидеров этих стран. До этого президент США и глава КНДР общались вдвоем около 40 минут. Переговоры прошли в Доме свободы — четырехэтажном административном здании, которое часто используется для межкорейских встреч.