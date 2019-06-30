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Политика ,  
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СМИ узнали о «потасовке» между журналистами КНДР и пресс-секретаря Трампа

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм получила несколько ушибов в потасовке с журналистами из КНДР, пишет CNN в своей онлайн-трансляции с места встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

По данным телеканала, Гришэм пострадала во время «хаотичных эпизодов», когда пресс-пул Белого дома и репортеры из Северной Кореи «проталкивались» в помещение, где позднее прошли переговоры Трампа и Ким Чен Ына. Источник CNN с места событий добавил, что Гришэм вступила в «полноценную потасовку» с северокорейцами и получила несколько ушибов. Как уточняет CNN, позднее пресс-секретарь Белого дома направляла репортеров к выходу из здания, где проходила встреча лидеров двух стран.

Политика
Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе КНДР и Южной Кореи

Трамп, Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 30 июня провели в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея первую в истории трехстороннюю встречу лидеров этих стран. До этого президент США и глава КНДР общались вдвоем около 40 минут. Переговоры прошли в Доме свободы — четырехэтажном административном здании, которое часто используется для межкорейских встреч.

Политика
Трамп стал первым ступившим на землю Северной Кореи президентом США

Изначально Трамп, который после посещения саммита G20 в Осаке направился с визитом в Южную Корею, на своей странице в Twitter предложил Ким Чен Ыну провести в демилитаризованной зоне короткую встречу, чтобы «поздороваться и пожать руки». Глава КНДР принял предложение, отметив, что оно стало для него «большой неожиданностью».

Во время приветствия Трамп по приглашению Ким Чен Ына пересек границу Северной Кореи, став первым американским президентом, который ступил на землю КНДР.

Теги: пресс-секретарь, Белый дом
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