Власти оценили ущерб сельскому хозяйству в районах паводка под Иркутском

По предварительным данным, ущерб сельскому хозяйству в районах паводка в Иркутской области составил 300 млн руб. Об этом на совещании у президента Владимира Путина по ситуации с наводнениями в регионе сообщил замглавы Минсельхоза Максим Увайдов, передает ТАСС.

По словам замминистра, в зоне паводка находится 30 крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций. Увайдов сообщил, что площадь посевов зерновых в пострадавших от стихии районах составила 24 тыс. га, из них около 6 тыс. га оказалось подтоплено. Площадь посевов кормовых культур — 5 тыс. га, подтоплено порядка 3,5 тыс. га. По оценкам ведомства, утрачено 767 тонн зерна.

Он сообщил, что аграрии смогут получить выплаты и компенсации после того, как сойдет вода и будут учтены все потери и разрушения. «Мы сделаем это максимально быстро. У нас есть такой опыт по Забайкалью. Также через распоряжение правительства до аграриев эти деньги доведем», — пообещал Увайдов.

Как заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, власти оценивают ущерб сети дорог регионального значения в 800 млн руб. «Информация об ущербе сети дорог муниципального значения пока отсутствует, потому что они находятся под водой», — отметил он.