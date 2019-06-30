На Алтае нашли тело последнего из семи погибших под лавиной туристов

Спасатели обнаружили тело последнего из семи туристов, которые погибли при сходе лавины в Алтайском крае. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
«30 июня у подножия горы Металлург на дне озера найдено тело туриста, поисковые мероприятия завершаются. Все тела туристов, попавших под лавину, найдены», — рассказали в МЧС (цитата по ТАСС).
Лавина застигла туристическую группу из девяти человек 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта. Двоим девушкам удалось выжить, добраться до населенного пункта (село Кош-Агач) и сообщить о происшествии они смогли только спустя два дня. Выжившие не нуждались в госпитализации.
Спасатели обнаружили тело пятого погибшего 10 мая. После этого поиски приостановили на полтора месяца из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за случившегося была организована доследственная проверка для выяснения, были ли нарушены меры безопасности при восхождении, кто организовал его и других обстоятельств.