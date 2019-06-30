На Алтае нашли тело последнего из семи погибших под лавиной туристов

На Алтае нашли тело последнего из семи погибших под лавиной туристов

Спасатели обнаружили тело последнего из семи туристов, которые погибли при сходе лавины в Алтайском крае. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«30 июня у подножия горы Металлург на дне озера найдено тело туриста, поисковые мероприятия завершаются. Все тела туристов, попавших под лавину, найдены», — рассказали в МЧС (цитата по ТАСС).

Лавина застигла туристическую группу из девяти человек 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта. Двоим девушкам удалось выжить, добраться до населенного пункта (село Кош-Агач) и сообщить о происшествии они смогли только спустя два дня. Выжившие не нуждались в госпитализации.

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего 10 мая. После этого поиски приостановили на полтора месяца из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за случившегося была организована доследственная проверка для выяснения, были ли нарушены меры безопасности при восхождении, кто организовал его и других обстоятельств.