На Алтае поиски попавших под лавину туристов приостановили на 1,5 месяца

На Алтае поиски попавших под лавину туристов приостановили на 1,5 месяца

Утром в субботу, 11 мая, спасатели приняли решение на полтора месяца приостановить поиски туристов, попавших под лавину на Алтае. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

Сообщается, что поисковая группа вернулась с гор на базу. Такое решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий — существует опасность повторного схода лавины. В частности, пояснили в ведомстве, спасатели третий день подряд не могут применять авиацию. «Как показывает практика, такие поисковые работы могут затянуться на неопределенный период времени», — подчеркнули в ведомстве.

Группа из девяти туристов, которая приехала на Алтай из Новосибирска, попала под сход лавины на Южно-Чуйском хребте 6 мая. В результате выжили двое. 10 мая было найдено тело пятого погибшего. По факту произошедшего следователи начали проверку.