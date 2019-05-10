На Алтае нашли тело пятого погибшего при сходе лавины

Спасатели нашли тело пятого погибшего при сходе лавины в горах Алтая. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

«10 мая в результате проведения поисково-спасительной операции было обнаружено тело пятого туриста, несмотря на плохие погодные условия, метель и снег. Метеоусловия пока не позволяют применить авиацию, поэтому пока решается вопрос о доставке тела в Горно-Алтайск. Поиски еще двух туристов продолжаются», — говорится в сообщении.

Группа туристов в составе девяти человек, прибывшая на Алтай из Новосибирска, попала под сход лавины на Южно-Чуйском хребте 6 мая. Выжить удалось только двоим, остальные не смогли выбраться из-под снежной массы.

Как сообщали РБК в минздраве республики, спасшимся в результате схода лавины девушкам госпитализация не потребовалась, их жизни ничто не угрожает. После этого на поиски тел отправились 30 человек, среди которых также кинологические группы.

Накануне стало известно об обнаружении тела четвертого погибшего. 8 мая спасатели нашли тела трех человек. По факту случившегося следователи начали проверку.