На Алтае нашли тело пятого погибшего при сходе лавины

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,23 +0,16 EUR Бирж. 73,34 +0,48 Brent 70,68 +0,47% USD Нал. 66,17 64,84 EUR Нал. 74,14 72,59 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1245 +0,0046 BTC/USD Бирж. 6 404,80 +144,40 IMOEX 2 528,76 -0,62% RTSI 1 221,08 -0,97% DJIA 25 828,36 -0,54% Nasdaq 7 910,59 -0,41%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,69%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,69%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе РБК и МегаФон, 16:40 «Динамо» третий раз подряд сыграло вничью в чемпионате России по футболу Спорт, 16:38 Украина и Великобритания провели морские учения в Черном море Политика, 16:35 На Алтае нашли тело пятого погибшего при сходе лавины Общество, 16:14 Главный тренер «Оренбурга» назвал беспределом судейство в игре с «Уралом» Спорт, 16:14 Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко Политика, 16:10 Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке Германии Общество, 15:54 Что поможет начать вести здоровый образ жизни. Тест РБК и Philips, 15:45 Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество Общество, 15:36 Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков Общество, 15:33 В Амурской области рухнул автомобильный мост Общество, 15:03 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 14:30 Гол Погребняка на 96-й минуте принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом» Спорт, 14:23 Глава МИД Японии заявил о расхождениях с Россией по мирному договору Политика, 14:20
Общество ,  
0 
На Алтае нашли тело пятого погибшего при сходе лавины

Спасатели нашли тело пятого погибшего при сходе лавины в горах Алтая. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

«10 мая в результате проведения поисково-спасительной операции было обнаружено тело пятого туриста, несмотря на плохие погодные условия, метель и снег. Метеоусловия пока не позволяют применить авиацию, поэтому пока решается вопрос о доставке тела в Горно-Алтайск. Поиски еще двух туристов продолжаются», — говорится в сообщении.

Группа туристов в составе девяти человек, прибывшая на Алтай из Новосибирска, попала под сход лавины на Южно-Чуйском хребте 6 мая. Выжить удалось только двоим, остальные не смогли выбраться из-под снежной массы.

Как сообщали РБК в минздраве республики, спасшимся в результате схода лавины девушкам госпитализация не потребовалась, их жизни ничто не угрожает. После этого на поиски тел отправились 30 человек, среди которых также кинологические группы.

Накануне стало известно об обнаружении тела четвертого погибшего. 8 мая спасатели нашли тела трех человек. По факту случившегося следователи начали проверку.

Теги: Алтай, Турист
Материалы по теме
На Алтае спасатели возобновили поиски тел погибших после схода лавины
Общество
Выжившие после схода лавины на Алтае отказались от госпитализации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter