Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 65,87 64,59 EUR Нал. 74,05 72,87 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 137,90 -41,10 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
Новичок Ferrari выиграл первую квалификацию в «Формуле-1» Спорт, 19:35 Если не с кем поиграть в футбол: где найти свою команду РБК и Футболер, 19:30 YouTube разблокировал последние выпуски программ Парфенова и Дудя Общество, 19:27 В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский» Общество, 19:19 Макрон назвал решение США по Голанам нарушением международного права Политика, 19:06 «Спартак» победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса Адриано Спорт, 18:35 Путин подписал указ о начале весеннего призыва Общество, 18:31 СК показал допрос доставленного из Чечни обвиняемого в ДТП в Москве Общество, 18:18 На Украине отчитались о нарушениях в «день тишины» перед выборами Политика, 18:09 СМИ узнали о планах Мэй провести четвертое голосование по сделке о Brexit Политика, 17:59 Роднина выступила против «убийства» юных фигуристок четвертными тулупами Общество, 17:28 Росгвардия объяснила появление сообщений об изъятии оружия в Ингушетии Общество, 17:24 Мик Джаггер отложил турне по США и Канаде из-за проблем со здоровьем Общество, 16:54 Власти отказались от идеи об установке «умных» счетчиков газа Общество, 16:37
Общество ,  
0 
Путин подписал указ о начале весеннего призыва
С 1 апреля в России начнется весенний призыв на срочную военную службу. До 15 июля в армию должны будут отправить 135 тыс. человек
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» (далее — Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе») призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек», — говорится в указе.

Указ вступил в силу с момента его официального опубликования.

В ходе осеннего призыва в 2018 году в российскую армию были направлены 132 тыс. граждан. Как сообщали в Генштабе, 15% из них имеют высшее образование. По повесткам в военкомат не явились 1,2 тыс. новобранцев.

В начале марта начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Евгений Бурдинский заявил, что считает нецелесообразным отказ от призыва на военную службу в ближайшей перспективе. Это связано с финансово-экономическими возможностями страны и необходимостью «накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса». В то же время он отметил, что в последние годы доля контрактников в армии растет. По словам Бурдинского, в 2018 году соотношение численности контрактников и призывников составило 1,7:1.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: весенний призыв, Армия, Владимир Путин, Указ
Материалы по теме
В Генштабе сочли нецелесообразным отказ от призыва на военную службу
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Общество
Минобороны на семь лет отказалось снижать число призывников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter