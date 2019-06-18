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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
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Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Большинство россиян считают военную службу по призыву обязательной для настоящего мужчины и не сомневаются, что армия их защитит, показал опрос Левада-центра. Но они не готовы к милитаризации бюджета в ущерб их доходам
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Служба для настоящих мужчин

Каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии — так считают 60% россиян, согласно опросу Левада-центра, проведенному в рамках исследования об отношении общества к армии (есть у РБК). Позитивное отношение к призывной службе достигло рекордного уровня за все время опросов, проводившихся социологами с 1997 года: за все годы исследований этот показатель не превышал 44%.

Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам. И всего 12% считают призывную службу «бессмысленным и опасным занятием», которого нужно избежать любыми средствами.

Авторитет армии и доверие к ней выросли на фоне войн на Украине и в Сирии и сохраняются в отличие от доверия к остальным институтам власти, пояснила социолог Левада-центра Карина Пипия. Подъем «великодержавных» настроений в стране приводит к ощущению противостояния с врагом, роста внешней угрозы, что требует наличия армии, готовой в любой момент защищать страну. «Все это способствует укреплению представлений о долге и своего рода «правильном» патриотизме, согласно которому служить — это хорошо», — говорит эксперт.

По мнению Пипии, опрос, проведенный только среди матерей с сыновьями призывного возраста, дал бы более критическую оценку прохождения службы по призыву.

Улучшение отношения к призывной службе может быть связано с пропагандой милитаризма в России и имиджевыми усилиями Минобороны, сказал РБК бывший глава комиссии СПЧ по правам военнослужащих, глава движения «Гражданин и армия» Сергей Кривенко. Он отмечает, что в последние годы армия стала более закрытым институтом: в военные части стали реже пускать правозащитников, призывников лишили постоянного доступа к сотовым телефонам и Минобороны старается не афишировать случаи насилия на службе, отмечает Кривенко.

Согласно апрельскому опросу ФОМа, 50% респондентов оценивают положение дел в армии как отличное или хорошее, 61% респондентов полагают, что каждый молодой человек должен отслужить, 72% — что армия — это «школа жизни».

Контракт или срочная

Социологи интересовались также, нужна ли стране армия, сформированная на контрактной или призывной основе. 31% респондентов выступили за полный переход на контракт, 17% — за укомплектованную призывниками. Почти половина респондентов (49%) выступили за смешанный вариант.

Отсутствие единой позиции по разным моделям комплектации армии Кривенко называет отголоском дискуссии 1990–2000-х годов. По его мнению, россияне до сих пор не понимают до конца механизм контрактной службы, а военное руководство не заинтересовано в полном переходе на такую модель.

Традиция службы по призыву гораздо старше службы по контракту, которая появилась в 1990-е, поэтому последняя может до сих пор вызывать некоторое недопонимание и недоверие, комментирует Пипия. Мнение, что служить надо на добровольных началах, доминирует среди самой молодой группы, респондентов 18–24 лет. Кроме того, призывная модель гарантирует государству мобилизационный резерв на случай войны. А учитывая, что страна находится в состоянии постоянных конфликтов, страх войны среди населения — один из самых сильных, пояснила социолог.

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В апреле ФОМ также спрашивал мнение респондентов насчет предпочитаемой модели комплектования армии. 5% выступили за полностью призывную армию, 12% — за по большей части призывную комплектацию, 29% — за равное соотношение контрактников с призывниками, 34% — за доминирование контрактников, 10% — за полностью контрактную модель.

В конце 2018 года на заседании Общественного совета при Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу напомнил, что с 2013 года в России постоянно сокращалось число призывников. Сейчас осенью в Вооруженные силы призываются 118 тыс. человек, и этот уровень численности министр обороны считает оптимальным до 2025 года. Планируется, что к этому году численность контрактников увеличится до 475,6 тыс. человек.

Армия хорошо, но благосостояние лучше

Исследование Левада-центра выявило рекордное за все время опросов доверие к способности армии защитить Россию в случае реальной военной угрозы со стороны других стран. В это в той или иной степени верят 88% опрошенных (53% говорят «определенно да» и 35% — «скорее да»). В прошлом декабре ответ «определенно да» давали 50% респондентов. Число респондентов, доверяющих способности армии отразить угрозу, выросло с 60% после 2014 года и с тех пор не опускалось ниже 80%.

В то же время 82% россиян предпочли бы, чтобы правительство направляло больше бюджетных средств на повышение уровня благосостояния граждан, а не на усиление военной мощи. Всего 12% опрошенных предпочтут обратный вариант.

Пипия охарактеризовала этот вопрос как намеренно провокационный, нацеленный на понимание доли тех людей, у которых выражена крайняя степень готовности жертвовать всем ради военной мощи страны. «Несмотря на то что доверие сейчас к армии высоко, в массе своей жители России предпочли бы, чтобы государство заботилось в первую очередь о благосостоянии своих граждан, среди которых растет запрос на социальную справедливость, а не наращивало обороноспособность в ущерб доходам населения», — заключила она.

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Россия покинула мировую «оборонную пятерку»

В конце апреля Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад о тенденциях в военных расходах стран мира. Согласно его оценке, в 2018 году военные расходы России составили $61,4 млрд (3,9% от ВВП). Таким образом, страна заняла шестое место по тратам на оборонные нужды, впервые с 2006 года не войдя в пятерку лидеров.

Уверенность более половины россиян в способности государства отразить военную угрозу со стороны других стран военный эксперт Виктор Мураховский связывает с успешной операцией в Крыму. «Военные показали высочайшую эффективность, внезапность, отсутствие боестолкновений и потерь впечатлило народ», — говорит эксперт. Тем не менее он сомневается, что реальное состояние Вооруженных сил можно оценивать по этим данным. «Это все имидж в массовом сознании, в действительности же нужно смотреть по абсолютно другим показателям», — пояснил Мураховский.

Согласно опросам ВЦИОМа, армия в последние годы возглавляет список наиболее положительно оцениваемых россиянами общественных институтов. В мае 83,9% респондентов одобряли ее действия, далее шла Русская православная церковь с 63,4% и правоохранительные органы с 52,8%.

Автор: Владимир Дергачев
При участии: Михаил Нестёркин
Теги: Минобороны, Левада-центр, военный призыв, срочная служба, Опрос
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