Синоптики предупредили о новом притоке воды в Иркутской области

Метеорологи ожидают, что из-за новых осадков в Иркутской области к концу следующей недели может появиться приток воды. Об этом на совещании в Братске заявил глава Росгидромета Максим Яковенко, передает ТАСС.

По его словам, прогноз остается напряженным в районе города Тулун. «Ожидаем, что в понедельник—вторник будут формироваться умеренные осадки, и тогда 6-7 [июля] может быть небольшой приток», — заявил Яковенко.

Как сообщил глава Росгидромета, пик паводка прошел днем 29 июня, затем уровень воды упал на 40 см. «Это положительный момент, значит, паводок уходит уже в верховье. Отрицательный — в том, что, в принципе, воде идти там особенно некуда», — рассказал он.

Яковенко отметил, что с момента начала метеонаблюдений в 1936 году это четвертый настолько масштабный паводок.