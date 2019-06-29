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Общество ,  
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МЧС сообщило об увеличении числа жертв паводка под Иркутском до пяти

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до пяти человек. Об этом на совещании в Братске президенту Владимиру Путину доложил глава МЧС Евгений Зиничев, передает «РИА Новости». Ранее о пяти жертвах сообщил источник ТАСС в экстренных службах, в ведомстве говорили о трех погибших.

По словам Зиничева, в результате стихии пострадали 353 человека, в том числе 32 ребенка. «97 человек госпитализированы, судьба двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка», — рассказал глава МЧС.

Из зоны подтопления эвакуировали 1161 жителя, в пунктах временного размещения находятся 924 человека, сообщил министр. По его словам, остальные жители решили остаться у родственников.

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Путин поручил начать выплаты пострадавшим под Иркутском «уже сегодня»

Паводок повредил 13 автомобильных мостов, рассказал Зиничев. Из-за стихии ограничено движение по федеральной трассе «Сибирь» и 17 участкам автодорог местного значения. В четырех районах, где проживают более 11 тыс. человек, в превентивных целях отключено энергоснабжение, добавил он.

На совещании Путин поручил начать выплаты пострадавшим от паводка, а также составить план по восстановлению поврежденного жилья. Кроме этого, глава государства распорядился отправить детей из пострадавших от стихии районов в летние лагеря.

Фотогалерея 
Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Паводок в Иркутской области начался из-за обильных дождей в конце июня. По последним данным МЧС, подтоплены оказались свыше 3,7 тыс. домов, в которых проживают более 9 тыс. человек, а также 32 социально значимых объекта.

Теги: Иркутская область, МЧС, паводок
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