МЧС сообщило об увеличении числа жертв паводка под Иркутском до пяти

МЧС сообщило об увеличении числа жертв паводка под Иркутском до пяти

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до пяти человек. Об этом на совещании в Братске президенту Владимиру Путину доложил глава МЧС Евгений Зиничев, передает «РИА Новости». Ранее о пяти жертвах сообщил источник ТАСС в экстренных службах, в ведомстве говорили о трех погибших.

По словам Зиничева, в результате стихии пострадали 353 человека, в том числе 32 ребенка. «97 человек госпитализированы, судьба двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка», — рассказал глава МЧС.

Из зоны подтопления эвакуировали 1161 жителя, в пунктах временного размещения находятся 924 человека, сообщил министр. По его словам, остальные жители решили остаться у родственников.

Паводок повредил 13 автомобильных мостов, рассказал Зиничев. Из-за стихии ограничено движение по федеральной трассе «Сибирь» и 17 участкам автодорог местного значения. В четырех районах, где проживают более 11 тыс. человек, в превентивных целях отключено энергоснабжение, добавил он.