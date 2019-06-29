В Калифорнии расстреляли рэпера Slim 400

Американский рэпер Slim 400 получил ранения в результате нападения в городе Комптон, штат Калифорния. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источники.

Сотрудник департамента шерифа округа Лос-Анджелес рассказал изданию, что пострадавший жив, однако не уточнил его личность. Другой источник подтвердил, что ранен рэпер, известный как Slim 400. Он добавил, что стрельба произошла 28 июня в 20:30 по местному времени (06:30 мск 29 июня).

По данным источников TMZ, музыканта и продюсера доставили в больницу. В рэпера стреляли восемь раз, и он находится в критическом состоянии.

В конце марта в Лос-Анджелесе застрелили 33-летнего рэпера Nipsey Hussle напротив его магазина одежды. Впоследствии подозреваемого в убийстве музыканта задержали, он не признал свою вину.