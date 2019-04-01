В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

Американского рэпера Эрмиаса Асгхедома, известного под псевдонимом Nipsey Hussle, застрелили напротив его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times. От полученных ранений 33-летний музыкант скончался в больнице.

Как сообщили в полиции, стрельба произошла днем 31 марта, ранения получили еще два человека.

По данным источника TMZ, подозреваемый — молодой темнокожий мужчина. Он сделал несколько выстрелов, а затем скрылся с места происшествия на автомобиле, в котором его поджидала женщина. Позднее в полиции заявили, что местонахождение мужчины устанавливается.

Эрмиас Асгхедом родился 15 августа 1985 года в Лос-Анджелесе, свою карьеру он начал в 2008 году. Музыкант сотрудничал со многими известными исполнителями, в том числе с рэперами Снупом Доггом и Риком Россом. В 2018 году выпустил дебютный альбом Victory Lap, который был номинирован на премию «Грэмми».