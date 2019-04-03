В Лос-Анджелесе задержан подозреваемый в убийстве рэпера Nipsey Hussle

Подозреваемый в убийстве американского рэпера Эрмиаса Асгхедома, известного под псевдонимом Nipsey Hussle, задержан. Об этом говорится в сообщении полиции Лос-Анджелеса в Twitter. Мужчина по имени Эрик Холдер находится под стражей.

33-летнего рэпера застрелили днем 31 марта напротив принадлежащего ему магазина одежды. Подозреваемый скрылся с места перестрелки на белом Chevrolet Cruz. Музыкант умер в больнице от полученных ранений.

На мероприятии в память о Nipsey Hussle, которое прошло в Лос-Анджелесе 1 апреля, произошла драка, из-за чего люди стали разбегаться в разные стороны. В результате возникла давка, пострадали 19 человек.

Асгхедом начал карьеру в 2008 году, он сотрудничал с такими артистами, как Snoop Dogg, Drake, Rick Ross и Young Thug. Дебютный альбом музыканта Victory Lap был номинирован на премию «Грэмми».