Песков сообщил о частичной передаче Турции технологий комплекса С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку Турции зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «подразумевает частичную передачу технологий на производство», передает ТАСС.

Во время встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в поставках С-400 в Турцию нет отсрочек. Он добавил, что для двух стран «приоритетное значение имеет совместное производство ракет, включая передачу технологий».

Ранее Эрдоган выразил надежду, что Турция начнет получат комплексы с июля 2019 года. Он также в очередной раз заявил, что Анкара не отступит от своего решения закупать у России С-400, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что США планируют ввести санкции против Турции за поставку российских комплексов.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов ЗРС С-400 в декабре 2017 года на сумму $2,5 млрд.