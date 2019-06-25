Эрдоган заявил о поставках российских С-400 с июля

Эрдоган заявил о поставках российских С-400 с июля

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду, что Турция начнет получать российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 в июле этого года. Об этом сообщает издание Anadolu со ссылкой на его выступление на заседании партии.

«Я надеюсь, что системы ПВО С-400, которые мы заказали, будут доставлены в следующем месяце», — подчеркнул он.

Турецкий лидер добавил, что вопрос поставки С-400 напрямую связан с суверенными правами страны, и Анкара от принятого решения закупить у России ЗРС «не отступит», несмотря на угрозы со стороны США.

Ранее Bloomberg сообщал, что в июле Вашингтон намерен ввести санкции против Турции из-за С-400.