Эрдоган на встрече с Путиным поднял тему поставок С-400

Президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке указал, что каких-либо отсрочек в поставках систем С-400 в Турцию нет.
«Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400, каких-либо отсрочек по этому соглашению нет. Также для нас приоритетное значение имеет совместное производство ракет, включая передачу технологий», — сказал Эрдоган, слова которого приводит турецкий телеканал NTV.
На этой неделе турецкий лидер говорил, что Анкара «не отступит» от принятого решения закупить у России С-400, несмотря на угрозы со стороны США. Он добавил, что вопрос поставки систем напрямую связан с суверенными правами страны. Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в четверг говорил, что поставки комплексов С-400 Турции начнутся в июле. По его словам, Москва готова к ним на 99%. Тогда же он заверил, что контракт с Турцией будет реализован в рекордные сроки.
Встреча двух лидеров в Осаке началась в субботу в 11:00 по местному времени (05:00 мск). Российский лидер в начале встречи в свою очередь указал на рост товарооборота между странами. По словам Путина, этот показатель в 2018 году вырос на 16%. «Мы с вами знаем, что с обеих сторон у нас достаточно солидный объем инвестиций по $10 млрд, и сейчас, думаю, это надо ускорить. Мы решаем вопрос о создании инвестиционной платформы в объеме 900 млн евро», — приводит слова Путина ТАСС.