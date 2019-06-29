Эрдоган на встрече с Путиным поднял тему поставок С-400

Турецкий лидер отметил, что Анкара наблюдает за процессом по поставкам комплексов и пока не видит каких-либо отсрочек. Напомнил Эрдоган и про договоренности по совместному производству ракет и передачи Анкаре технологий

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Yuri Kadobnov / Reuters)

Президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке указал, что каких-либо отсрочек в поставках систем С-400 в Турцию нет.

«Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400, каких-либо отсрочек по этому соглашению нет. Также для нас приоритетное значение имеет совместное производство ракет, включая передачу технологий», — сказал Эрдоган, слова которого приводит турецкий телеканал NTV.

На этой неделе турецкий лидер говорил, что Анкара «не отступит» от принятого решения закупить у России С-400, несмотря на угрозы со стороны США. Он добавил, что вопрос поставки систем напрямую связан с суверенными правами страны. Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в четверг говорил, что поставки комплексов С-400 Турции начнутся в июле. По его словам, Москва готова к ним на 99%. Тогда же он заверил, что контракт с Турцией будет реализован в рекордные сроки.