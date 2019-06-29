Движение на подъезде к Шереметьево восстановили после подтопления

Движение на подъезде к Шереметьево восстановили после подтопления

Аварийные и дорожные службы ликвидировали подтопление на подъезде к московскому аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, поступившем в РБК.

«На участках дорог по улице Авиационная и Лобненскому шоссе рядом с аэропортом Шереметьево ликвидировали последствия подтопления. Рано утром движение транспорта на подъезде к Шереметьево было открыто», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, аварийные службы работали всю ночь. Они откачали более 7 тыс. куб. м воды и продолжают очищать ливневые канализации. Дорожные службы занимаются восстановлением пострадавших участков.