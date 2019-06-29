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Движение на подъезде к Шереметьево восстановили после подтопления

Аварийные и дорожные службы ликвидировали подтопление на подъезде к московскому аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, поступившем в РБК.

«На участках дорог по улице Авиационная и Лобненскому шоссе рядом с аэропортом Шереметьево ликвидировали последствия подтопления. Рано утром движение транспорта на подъезде к Шереметьево было открыто», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

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Появилось видео залитой водой стоянки самолетов в Шереметьево

По его словам, аварийные службы работали всю ночь. Они откачали более 7 тыс. куб. м воды и продолжают очищать ливневые канализации. Дорожные службы занимаются восстановлением пострадавших участков.

Фотогалерея 
Потоп на подъезде к аэропорту Шереметьево. Фоторепортаж

Накануне участок дороги в районе Шереметьево подтопило из-за продолжительных дождей. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение на подъездных путях из города Лобня в сторону Ленинградского шоссе и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское. Пассажирам рекомендовали пользоваться «Аэроэкспрессом» и бесплатными поездами между терминалами Шереметьево-2 и Шереметьево-1.

В Instagram также опубликовали видео подтопления стоянки самолетов на территории Шереметьево. По данным синоптиков, в Москве 28 июня выпала примерно треть месячной нормы осадков.

Теги: новости РБК, Шереметьево, подтопление
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