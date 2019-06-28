Общество , 12:38
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Потоп на подъезде к аэропорту Шереметьево. Фоторепортаж
Затянувшиеся дожди привели к затоплению участка дороги на подъезде к аэропорту Шереметьево в Москве. Сейчас дорога перекрыта. Пассажирам аэропорта посоветовали пользоваться Аэроэкспрессом. Последствия затопления — в фоторепортаже РБК
Затоплен участок на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу, а также на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе
Участок дороги находится на балансе аэропорта Шереметьево
Сейчас участок перекрыт. Движение по нему остановлено
Пассажирам, улетающим из терминала B, посоветовали пользоваться Аэроэкспрессом или поездом, бесплатно курсирующим между терминалами
Затопление дороги не повлияло на работу аэропорта
Точная причина затопления пока не определена
Технические службы ведут откачку воды на затопленном участке
По словам очевидцев, образовавшаяся лужа доходит до капотов легковых автомобилей