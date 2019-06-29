Абэ сообщил о разногласиях при подписании итоговой декларации G20

Абэ сообщил о разногласиях при подписании итоговой декларации G20

Лидеры G20 смогли подписать декларацию по итогам саммита в Осаке, несмотря на возникшие трудности, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«В процессе возникали трудности. Но благодаря сотрудничеству всех стран мы смогли преодолеть эти разногласия», — сказал японский премьер.

Саммит G20 в Осаке завершился 29 июня. В ходе него лидеры провели ряд двусторонних встреч. В частности, российский президент Владимир Путин провел переговоры с американским и турецким коллегами Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также премьером Британии Терезой Мэй и канцлером Германии Ангелой Меркель.