Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Британский премьер-министр призвала привлечь к ответственности подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а сам инцидент назвала «недопустимым поведением»

Тереза Мэй и Владимир Путин (Фото: Stefan Rousseau PA Images / ТАСС)

Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам. Об этом во время встречи с президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 в японской Осаке заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, сообщает Bloomberg.

«Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия, которые угрожают Великобритании и ее союзникам», — передала слова британского премьера агентству представитель Даунинг-стрит.

Мэй также добавила, что применение боевого нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери (именно им, по данным Лондона, российские спецслужбы отравили экс-сотрудника ГРУ (ныне ГУ) Генштаба Сергея Скрипаля и его дочь Юлию) — «недопустимое поведение».

Встреча Путина и Мэй состоялась в первый день саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Перед началом переговоров российский лидер и глава британского парламента вышли к прессе для совместного фото. Телеканал Sky News отметил, что во время фотосессии Мэй ни разу не улыбнулась.