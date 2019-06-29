Трамп назвал «сложной» ситуацию с покупкой Турцией российских С-400

Президент США Дональд Трамп в рамках переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20 в Осаке заявил, что ситуация с покупкой Анкарой российских систем С-400 является сложной, передает CNN.

По словам Трампа, в настоящее время он ищет решения, благодаря которым можно будет решить этот вопрос без введения санкций в отношении Турции.

Турция решила купить российские С-400 вместо американских ЗРК Patriot по вине предыдущего президента США Барака Обамы, отметил Трамп, добавив, что Вашингтон стремится относится к Турции как к союзнику.

Кроме того, американский лидер сообщил о планах посетить Турцию с официальным визитом. При этом конкретные сроки Трамп не назвал.