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Трамп назвал «сложной» ситуацию с покупкой Турцией российских С-400

Президент США Дональд Трамп в рамках переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20 в Осаке заявил, что ситуация с покупкой Анкарой российских систем С-400 является сложной, передает CNN.

По словам Трампа, в настоящее время он ищет решения, благодаря которым можно будет решить этот вопрос без введения санкций в отношении Турции.

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Турция решила купить российские С-400 вместо американских ЗРК Patriot по вине предыдущего президента США Барака Обамы, отметил Трамп, добавив, что Вашингтон стремится относится к Турции как к союзнику.

Кроме того, американский лидер сообщил о планах посетить Турцию с официальным визитом. При этом конкретные сроки Трамп не назвал.

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В свою очередь Эрдоган, комментируя высказывание Трампа о том, что США могут отказаться от идеи ввести санкции против Турции из-за покупки С-400, заявил, что Вашингтон и Анкара являются стратегическими партнерами в военной сфере.

«Есть много шагов, которые мы должны предпринять в области оборонной промышленности. Но что более важно, у нас есть стратегическое партнерство, и это стратегическое партнерство также побуждает нас к созданию солидарности во многих областях», — сказал турецкий президент.

До встречи с Трампом на полях G20 Эрдоган провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора турецкий лидер затронул тему поставок С-400. «Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400, каких-либо отсрочек по этому соглашению нет», — отметил он.

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Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 Турция и Россия заключили в конце 2017 года. Спустя год стало известно, что США предложили Турции купить свои комплексы Patriot за $3,5 млрд. При этом источник газеты Hürriyet в администрации Белого дома отмечал, что, если Турция не откажется от покупки С-400, США могут ввести против Турции санкции. На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что в июле Вашингтон намерен ввести санкции против Турции из-за С-400.

Теги: Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, С-400
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