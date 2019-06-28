Песков заявил о дружелюбной Мэй во время встречи с Путиным в Осаке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве импонирует дружелюбный настрой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
«Нам весьма импонировал дружелюбный и конструктивный настрой премьер-министра Великобритании», — сказал он.
По его словам, она давала понять российской стороне, что Лондон готов искать механизмы активизации торгово-экономического сотрудничества между странами. Песков оценил факт встречи Путина и Мэй как положительный.
Встреча Путина и Мэй прошла в рамках саммита G20, который проходит в японском городе Осака. При этом британский премьер-министр выглядела сдержанно и серьезно и ни разу не улыбнулась во время фотосессии в начале встречи.