Песков заявил о дружелюбной Мэй во время встречи с Путиным в Осаке

Песков заявил о дружелюбной Мэй во время встречи с Путиным в Осаке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве импонирует дружелюбный настрой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Нам весьма импонировал дружелюбный и конструктивный настрой премьер-министра Великобритании», — сказал он.

По его словам, она давала понять российской стороне, что Лондон готов искать механизмы активизации торгово-экономического сотрудничества между странами. Песков оценил факт встречи Путина и Мэй как положительный.

Встреча Путина и Мэй прошла в рамках саммита G20, который проходит в японском городе Осака. При этом британский премьер-министр выглядела сдержанно и серьезно и ни разу не улыбнулась во время фотосессии в начале встречи.