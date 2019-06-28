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Саммит G20 в Осаке ,  
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Кремль заявил о получении Мэй необходимых ответов по делу Скрипалей

Президент России Владимир Путин дал все необходимые ответы премьер-министру Великобритании Терезе Мэй во время встречи с ней на саммите G20 в японской Осаке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, встреча началась в формате один на один, на ней помимо лидеров двух стран присутствовали только переводчики. Глава парламента Соединенного Королевства подняла вопрос о деле Скрипалей.

«[Она] получила необходимые ответы со стороны президента, далее уже в расширенном составе затрагивались темы взаимной торговли, есть понимание необходимости выработки форматов для оживления этого взаимодействия в интересах бизнеса двух стран, также состоялся обмен мнениями по Украине, Сирии и Ирану», — рассказал Песков.

Политика
Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Ранее Мэй заявила Путину о том, что отношения Великобритании с Россией не станут лучше, пока Москва «не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия, которые угрожают Великобритании и ее союзникам».

Встреча Путина и Мэй проходит в первый день саммита «Большой двадцатки» в Осаке. До нее российский лидер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Теги: Дмитрий Песков, Кремль, Тереза Мэй, Сергей Скрипаль
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