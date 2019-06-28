Мэй предупредила Путина об ответе Лондона на применение химоружия в Сирии

Лондон подготовит жесткий ответ, если Дамаск решит каким-либо образом вновь использовать химическое оружие. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. Краткое содержание их переговоров опубликовано на сайте правительства Великобритании.

«Как два постоянных члена Совета Безопасности ООН они обсудили международные проблемы, в том числе важность сохранения Ирана в ядерном соглашении и необходимость для Путина в сдерживании нападения Асада (президента Сирии Башара Асада. — РБК) на Идлиб. Премьер-министр подчеркнула, что Великобритания жестко ответит на любое будущее использование режима химического оружия», — говорится в резюме переговоров.