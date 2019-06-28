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Политика ,  
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Мэй предупредила Путина об ответе Лондона на применение химоружия в Сирии

Лондон подготовит жесткий ответ, если Дамаск решит каким-либо образом вновь использовать химическое оружие. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. Краткое содержание их переговоров опубликовано на сайте правительства Великобритании.

Политика
На саммите G20 началась встреча Владимира Путина и Терезы Мэй

«Как два постоянных члена Совета Безопасности ООН они обсудили международные проблемы, в том числе важность сохранения Ирана в ядерном соглашении и необходимость для Путина в сдерживании нападения Асада (президента Сирии Башара Асада. — РБК) на Идлиб. Премьер-министр подчеркнула, что Великобритания жестко ответит на любое будущее использование режима химического оружия», — говорится в резюме переговоров.

Политика
Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

На встрече с Путиным Мэй также сообщила, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна «до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия», которые угрожают, по ее словам, Великобритании и ее союзникам. Она также заявила, что у нее есть «неопровержимые доказательства» того, что за отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери стояла Россия.

Теги: Тереза Мэй, Владимир Путин, саммит G20, встреча, химоружие, Сирия
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