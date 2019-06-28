Медведчук отказался быть посредником Зеленского в переговорах с Россией

Медведчук отказался быть посредником Зеленского в переговорах с Россией

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что никогда не будет посредником между президентом Украины Владимиром Зеленским и Россией. Об этом он сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

Медведчук рассказал, что не может на «цензурном языке» объяснить, почему Зеленский «болезненно» и «нервозно» отреагировал на передачу пленных.

«Если освобождаются граждане, этому надо радоваться, а не выяснять, кто посредник и кто какую роль и когда выполняет, потому что посредником я не был и не собираюсь быть», — сказал он.

Он добавил, что он представляет интересы партии, людей, которые хотят мира, и родственников пленных.