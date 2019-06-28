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Медведчук отказался быть посредником Зеленского в переговорах с Россией

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что никогда не будет посредником между президентом Украины Владимиром Зеленским и Россией. Об этом он сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

Медведчук рассказал, что не может на «цензурном языке» объяснить, почему Зеленский «болезненно» и «нервозно» отреагировал на передачу пленных.

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«Если освобождаются граждане, этому надо радоваться, а не выяснять, кто посредник и кто какую роль и когда выполняет, потому что посредником я не был и не собираюсь быть», — сказал он.

Он добавил, что он представляет интересы партии, людей, которые хотят мира, и родственников пленных.

Накануне Медведчук сообщил, что главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник согласились передать Украине четырех пленных. Он также заявлял, что Зеленский не нацелен на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. По его словам, глава страны не был в курсе переговоров.

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В ответ украинский президент заявил, что не понимает, какую роль играет Медведчук в отношениях Киева и Москвы, и задался вопросом, почему у Украины должны быть посредники.

28 июня церемония передачи Медведчуку пленных со стороны ДНР и ЛНР состоялась в Минске.

Теги: Виктор Медведчук, Украина, Владимир Зеленский, пленные
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