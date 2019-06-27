Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией

Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. О своей позиции он сообщил в ходе брифинга для журналистов, трансляцию которого вел УНИАН.

«Я никогда не встречался с Медведчуком. У нас есть страна, большая независимая Украина. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники?», — сказал он.

Ранее 27 июня стало известно, что Медведчуку в ходе переговоров с властями ДНР и ЛНР удалось договориться об освобождении четырех пленных граждан Украины. Сам Медведчук заявлял, что Зеленский не был в курсе переговоров. «Зеленский не нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе», — говорил журналистам политик.

Ранее Медведчук имел официальный статус переговорщика со стороны Украины по Донбассу. Однако в конце мая, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. он сообщил, что складывает с себя полномочия из-за разногласий с новым руководителем страны.