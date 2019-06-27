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Политика ,  
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Медведчук без ведома Зеленского договорился о передаче пленных в Донбассе
ДНР и ЛНР согласились передать Киеву четырех пленных. По словам главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, президент Украины не был в курсе переговоров о передаче

Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на передачу Киеву четырех пленных, сообщает ТАСС. Договоренности достигнуты на встрече с главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Позиция Киева не направлена на обмен всех установленных на всех установленных. Зеленский не нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе», — сказал Медведчук журналистам в Минске, отметив, что президент Украины не был в курсе переговоров.

«Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно», — заявил Пушилин. Пасечник сообщил, что передача состоится 28 июня в Минске. Медведчук допустил, что Киев продолжит против него уголовное преследование из-за договоренностей с Донбассом.

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В июне в интервью Би-би-си Медведчук рассказал, что соглашение об обмене пленными между Россией и Украиной, среди которых фигурировал и украинский режиссер Олег Сенцов (приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму), сорвалось из-за убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Он погиб от взрыва в Донецке в августе 2018 года. Власти ДНР обвинили в произошедшем Украинские спецслужбы.

В январе Медведчук предложил создать в составе Украины автономный регион Донбасс. Он отметил, что такой статус предполагает работу регионального парламента и правительства, а также внесение изменений в Конституцию. Генпрокуратура Украины нашла в этом предложении нарушения положений Уголовного кодекса по статьям о госизмене и посягательстве на территориальную целостность и завела на депутата дело.

Зеленский в ходе предвыборной кампании заявлял о плане прекращения войны в Донбассе, который состоит из нескольких этапов. Первый — прекращение огня. В середине июня украинский президент сказал, что готов обсуждать режим прекращения огня в рамках минских договоренностей. Зеленский также сообщил о готовности добиваться освобождения пленных и находящихся в заключении или под арестом в России граждан Украины.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Виктор Медведчук, Донбасс, ДНР, ЛНР, Владимир Зеленский
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