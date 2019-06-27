Медведчук отказался связывать освобождение пленных с выборами

Журналисты спросили лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, можно ли считать предвыборным ходом договоренность об освобождении украинских пленных из ЛНР и ДНР. Запись его ответа приводит телеканал «112 Украина».

«Смотрите, вопрос заключается не в предвыборных ходах и не в том, в курсе ли Зеленский. Я с господином Зеленским не общаюсь и не общался. Я с ним знаком, но никогда не общался», — ответил он.

«Я думаю, они [родственники] ближе воспринимают эту тему, и они вам ответят, это предвыборный ход или нет. Когда их мужья, и сыновья, и отцы вернутся домой — вот это самое важное, а все остальное, на мой взгляд, от лукавого, в том числе и выборы», — сказал политик.

В четверг, 27 июня, в ходе переговоров в Минске Медведчук договорился с лидерами ДНР и ЛНР об освобождении четырех пленных украинцев. Зеленский не знал об этих переговорах, говорил Медведчук.

«Я никогда не встречался с Медведчуком. У нас есть страна, большая независимая Украина. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники?» — отреагировал позднее Зеленский.