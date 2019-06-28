ДНР и ЛНР в Минске передали Медведчуку четырех украинских пленных

Донецкая и Луганская народные республики передали главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку четырех украинских пленных. Об этом сообщает ТАСС. Церемония состоялась в Минске.

Среди освобожденных — Дмитрий Великий, приговоренный к 15 годам по статье об осуществлении террористической деятельности, Яков Веремейчик, обвиняемый по делу о геноциде и применении запрещенных средств ведения войны, Эдуард Михеев, осужденный на 12 лет за госизмену, и Максим Горяйнов, приговоренный к 15 годам за содействие террористической деятельности.

В ближайшее время все военнопленные вылетят в Киев. «Представители Луганска и Донецка передали документы [на освобождение] и их паспорта», — заявил Медведчук.

Ранее стало известно, что Медведчуку удалось договориться с ДНР и ЛНР об освобождении четырех граждан Украины. Зеленский не был в курсе переговоров. «Я никогда не встречался с Медведчуком. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники?» — сказал украинский лидер.

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в свою очередь отметил, что нынешние власти Украины не нацелены на полное освобождение всех удерживаемых пленных, появившихся в результате конфликта в Донбассе.